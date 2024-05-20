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رئيس «مستقبل وطن»: فخورون ببرنامج ريادة.. ونؤكد سيرنا على خطى القيادة الحكيمة

كتب:

محمد أباظة
08:23 م | الإثنين 20 مايو 2024
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، إننا نعيش في يوم وليلة يسعد كل إنسان بالمشاركة فيها، مشيرًا إلى أن الحزب يتجه نحو مستقبل واعد مع التركيز على دعم الشباب.

دعم القيادة السياسية

وأضاف «عبد الرازق» خلال كلمته في المؤتمر الذي عُقد مساء اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي: «نحن نؤكد دعمنا للقيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مؤكدًا تبني الحزب للسياسات الحكيمة التي تركز على تطوير الشباب.

وأكّد رئيس حزب مستقبل وطن، فخره ببرنامج ريادة الذي يدعم الشباب ويساهم في تأهيلهم، معربًا عن شكره وتقديره لشباب الحزب وجميع الأعضاء والقيادات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.