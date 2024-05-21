«الصحة»: مصرع 11 وإصابة 10 في حادث معدية أبو غالب حتى الآن

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع بلاغ حادث معدية أبو غالب، فور وقوع الحادث.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إنّ الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص حتى الآن، مؤكدا خروج 4 من المستشفيات، وهناك 6 حالات تقدم لهم الرعاية الصحية.

وأضاف أنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 11 حالة حتى الآن، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية حتى هذه اللحظة ولم تتوقف، مشيرا إلى أنّ هناك أعمالًا إسعافية وخدمات طبية مقدمة لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب، في نهر النيل، بالجيزة.