وزارة الصحة: 3 فئات ممنوعة من الخروج في ذروة الموجة الحارة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لـ3 فئات من المواطنين بعدم الخروج من المنازل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة إلا في الضرورة القصوي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتفادي أي مضاعفات صحية محتملة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد هذه الفترة.

فئات ممنوعة من الخروج في فترة ارتفاع درجة الحرارة

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إنه على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وفي حال الحاجة إلى الخروج لابد من عدم التعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر، والحرص على ترطيب الجسم من خلال شرب المياه بكثرة وارتداء قبعة لحماية الرأس من الحرارة.

تحذير من ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه في حال الشعور بأي أعراض مرضية خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة بشدة لابد من التوجه إلى أقرب مستشفى، حيث تكثر أعراض الإجهاد الحراري خلال هذه الفترة وتشمل أعراض الإجهاد الحراري الصداع والدوخة والتشنجات والتعرق المفرط ورطوبة الجلد وفقدان الشهية وارتفاع درجة حرارة الجسم .

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات المختلفة أو التوجيه إلى أقرب مستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية والحصول على الخدمة الطبية الكاملة.