أمين الفتوى: وجود الكلاب في المنازل لا يمنع دخول الملائكة

أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول «هل يمنع الكلب دخول الملائكة إلى البيت».

حكم وجود الكلاب في المنازل

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن العلماء لهم آراء في هذا الشأن، «المالكية بيقولوا إن القضية في إيذاء الكلاب للناس وكذلك النباح الذي يزعج الناس، وطرد الملائكة ترهيب شرعي من أذى الناس بالكلاب، فالكلاب لا تمنع الملائكة من دخول البيت».

وأكد أنه في الأمور الخلافية، نبحث دائما عن ما ينفع الناس وييسر حياتهم.

إطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.