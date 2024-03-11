جدول ختم القران في رمضان 2024 ثلاث مرات.. وارد عن دار الإفتاء المصرية

نشرت دار الإفتاء المصرية جدول ختم القرآن في رمضان 2024، موضحة أنّ عدد الساعات المكتوبة ليست شرطًا وإنّما حسب قدرة كل شخص، ويمكن أن تزيد عدد الساعات لمن لم يكن مداومًا على القراءة.

جدول ختم القرآن في رمضان 2024

وبخصوص جدول ختم القرآن في رمضان 2024، نشرت الإفتاء في الجدول التي أعدته طريقة ختم القرآن مرة كل 10 أيام، طريقة ختم القرآن في 5 أيام، موضحة طريقة ختم القرآن رمضان خلال يومين.

جدول ختم القرآن في رمضان 2024 في عشرة أيام

وبحسب جدول ختم القرآن في رمضان 2024، الصادر عن دار الإفتاء المصرية، أوضحت الدار أنّه يمكن ختم القرآن 3 مرات في الشهر عن طريق قراءة 3 أجزاء يوميا، مشيرة إلى أنّ وقت قراءة الثلاث أجزاء يستغرق نحو ساعة واحدة، ويمكن ختم القرآن في 5 أيام عن طريق قراءة 6 أجزاء يوميا.

جدول ختم القرآن في رمضان 2024 في يومين ونصف

وبحسب جدول ختم القرآن في رمضان 2024 الوارد عن دار الإفتاء، يستطيع المسلم ختم القرآن الكريم مرة كل 3 أيام ونصف عن طريق قراءة 9 أجزء يوميا، ويمكن ختم القرآن خلال يومين ونصف عن طريق قراءة 12 جزء يوميا، موضحة أنّ وقت القراءة المتوقع لقراءة الـ12 جزء حوالي 4 ساعات.

جدول ختم القرآن في رمضان 2024 في يومين

ووفقاً لجدول ختم القرآن في رمضان 2024، يمكن ختم القرآن خلال يومين عن طريق اتباع جدول الإفتاء، من خلال قراءة 15 جزء يوميا.

ويمكن للمسلم ختم القرآن الكريم مرة خلال شهر رمضان، من خلال قراءة جزء من المصحف يوميا، أي نحو 20 صفحة، ويمكن تقسيم عدد الصفحات على الصلوات الخمس بحيث تقرأ 5 صفحات من دبر كل صلاة بداية من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء.