مطرب شهير يقدم عرضا مغريا لجمهوره: «هغني في أفراحكم ببلاش»

«أي حد فرحه من يوم 25-5 إلى يوم 6-6 ببلاش».. بتلك الكلمات أعلن مطرب مصري شهير، عن مفاجأة لجمهوره، مقررًا حضور جميع الأفراح مجانًا في تلك الفترة التي حددها، رغبة في إدخال السعادة على قلب جمهوره.

الفنان الشاب الصاعد أحمد حمادة، كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: «من يوم 25-5 إلى يوم 6-6 ببلاش.. أي فرح في الفترة دي أنا هروحه ببلاش إن شاء الله، أي حد فرحه الفتره ديه يبعتلي، وقريب الناس هتعرف ليه عملت كده».

فور نشر «حمادة» تلك الكلمات عبر فيسبوك، انهالت عليه تعليقات جمهوره، الذين دعوه لحضور حفل زفافهم، أو عرس أقاربهم، استجابة للعرض الذي قدمه المطرب الشاب.

الشاب يروي التفاصيل

يروي «حمادة» خلال حديثه مع «الوطن»، أن السبب الأساسي في ذلك العرض، هو رغبته في إدخال السرور على قلب جمهوره، الذي طالما ما أسعدوه بدعمهم له ولموهبته، موضحًا أن عدد الأفراح التي تم الاتفاق عليها مجانًا حتى الآن، وصلت إلى 12 حفل زفاف، في عدة محافظات منها القاهرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية.

حمادة: مش عايز حاجة غير إن الناس تدعيلي

«مش عايز حاجة من الناس غير إنهم يدعولي، ولما أعلنت على صفحتي الناس بدأت تتواصل معايا علشان يحددوا ميعاد الفرح في الفترة اللي حددتها، وردود الفعل فرحتني جدًا»، هكذا تحدث «حمادة» عن ما فعله جمهوره بعد العرض، مؤكدًا أنه أحيانًا يقوم بإعفاء بعض زبائنه من دفع أي أموال، في حالة عدم قدرتهم على دفع رسوم غنائه في حفل الزفاف.