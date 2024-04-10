250 مليون مشاهدة.. سرقة حساب مطرب شهير وحذف جميع فيديوهاته

300 مليون تفاعل، بالإضافة إلى 250 مليون مشاهدة، حصل عليها حساب المطرب الشاب أحمد حمادة، عبر منصة «تيك توك»، بعد أن قضى 5 سنوات ينشر فيديوهات بصوته من حفلاته، والأغاني التي طرحها، لكن جرى سرقة الحساب، وحذف الهاكر جميع الفيديوهات، وأصبح الحساب خالِ من كل شيء.

أحمد حمادة يروي تفاصيل الواقعة

المطرب الشاب أحمد حمادة، يروي لـ«الوطن»، أنه منذ يومين حاول فتح حسابه عبر «تيك توك»، لكن فوجئ بعدم قدرته على تسجيل الدخول، وبعد ساعات فوجئ بحذف الفيديوهات واحدا تلو الآخر، موضحا: «الأكونت اتمسح منه كل الفيديوهات اللي مجموع مشاهداتها 250 مليون مشاهدة، والهاشتاج اللي باسم أحمد حمادة كان عليه 200 مليون مشاهدة، وفيهم فيديوهات وصلت لأكتر من 3 ونص مليون مشاهدة».

ويؤكد «حمادة» أن حسابه جرى تصفيته بشكل كامل، ولم يعرف حتى الآن رغبة الشخص الذي اخترق الحساب وحذف كل محتواه، مشيرًا إلى أنه حاول استرجاعه لكنه لم يقدر.

أحمد حمادة: حسبي الله ونعم الوكيل

يقول أحمد حمادة في تصريحاته لـ«الوطن»: «معظم الشغل اللي له علاقة بالحفلات بيجيلي من خلال تيك توك، ودلوقتي مش عارف أنا هعمل ايه، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده».

يذكر أن المطرب أحمد حمادة، أحد أبرز الأصوات الشابة، التي ظهرت على الساحة الفنية مؤخرا، واستعان به عدد من الفنانين الكبار، مثل وائل جسار وتامر حسني، وغنا بجوارهما على المسرح