التخطيط: نستهدف تطوير 10 استادات في العام المالي 2024/2025

استعرضت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الشباب والرياضة بخطة العام المالي 2024/2025، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وحضور د أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء المجلس.

تعزيز الخدمات الرياضية والشبابية

وخلال كلمتها تناولت دكتورة هالة السعيد، الحديث حول تعزيز الخدمات الرياضية والشبابية بالخطة، والتي تضمنت تطوير البنية التحتية والمنشاّت الرياضية، وقالت إنه مستهدف إنشاء حوالي 157 من مراكز الشباب والرياضة، والتوسع في توفير المنشآت الشبابية بـ 7 مدن، بالإضافة إلى 8 معسكرات شبابية مستهدف إنشائها وتطويرها، فضلًا عن إنشاء وتطوير 3 مراكز للتعليم المدني، و 2 مركز تنمية شبابية مستهدف تطويرها بالقليوبية، وكفر الشيخ، و 3 نزل شباب مستهدف تطويرها.

واستكملت: هناك خطة للتوسع في المنشآت الرياضية، حيث بلغ عدد الاستادات الرياضية المستهدف تطويرها 10 استادات، ومن المستهدف كذلك تطوير 53 ناديا رياضيا، فضلًا عن المدن الرياضية والملاعب المفتوحة وكذلك أندية ذوي الهمم المستهدف إنشائها وتطويرها ويبلغ عددها 8 نوادي.