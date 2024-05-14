محافظ القاهرة: المنشآت الرياضية شهدت طفرة كبرى في عهد الرئيس السيسي

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة، وكخطوة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة.

طفرة في المنشآت الرياضية

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت طفرة كبرى بالمنشآت الرياضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت، مؤكدًا وجود تعاون كبير بين المحافظة والوزارة في هذا الشأن.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا ي دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب بمختلف أحياء العاصمة.

منظومة الشباب والرياضة

وثمّن محافظ القاهرة، جهود وزير الشباب والرياضة في تطوير المنشآت الرياضية التي تضاف إلى رصيد إنجازاتها المساندة والداعمـة لأعمـال تطوير منظومـة الشـباب والرياضة بمحافظة القاهرة وعلى مستوى الجمهورية بأكملها والتي تتضمن العديد من الإنشاءات الجديدة، ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية وتحسين جودة الخدمة المقدمة بهم، وكذلك حرصها على اقامة الفعاليات الرياضية بصورة دورية، ورعاية الموهوبين في الألعاب الفردية والجماعية وتنمية قدراتهم.

وتناول اللقاء مناقشة سُبل تعزيز وتطوير التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة في مجالات عدة، وخاصة فيما يتعلق بمراكز الشباب وبيوت الشباب في المحافظة، حيث تم التأكيد على أهمية توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزيز دور الشباب في المجتمع.

طفرة في عهد الرئيس السيسي

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر، وجه بتطوير كل المنشآت الشبابية والرياضية، حيث حدث في عهده طفرة في البنية التحتية على الصعيد الشبابي والرياضي غير مسبوقة، لافتاً إلى أن الدولة تدعم تمكين الشباب في إطار اهتمام ودعم الرئيس لقطاعي للشباب والرياضة.

كما أعرب وزير الرياضة عن تقديره لدور وجهود محافظة القاهرة في دعم الشباب وتمكينهم، مؤكدا استعداد وزارته للتعاون الكامل مع المحافظة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحها.