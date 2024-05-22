الاحتلال الإسرائيلي يقصف أغلب أحياء رفح الفلسطينية بشكل عنيف كتب: شريف سليمان 03:31 ص | الأربعاء 22 مايو 2024 قصف أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قصفا شديدا ومستمرا منذ نصف ساعة من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ارتقاء 7 شهداء بينهم طفلان في قصف مدفعي وجوي على عدة مناطق برفح الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء قصف منزل في غزة إلى 6 أشخاص بينهم رضيعة سقوط 3 شهداء في قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي متواصل وغارات لا تتوقف على قطاع غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي شرق غزة «القاهرة الإخبارية»: سقوط 5 شهداء في قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية قصف الاحتلال إسرائيل بقلم شريف سليمان