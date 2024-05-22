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الاحتلال الإسرائيلي يقصف أغلب أحياء رفح الفلسطينية بشكل عنيف

كتب:

شريف سليمان
03:31 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
قصف

قصف

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قصفا شديدا ومستمرا منذ نصف ساعة من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية.

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بقلم شريف سليمان