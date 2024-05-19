«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي متواصل وغارات لا تتوقف على قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، قصفت فلسطينيين في المنطقة الشرقية لغزة، كانا يجمعان الحطب والأخشاب لإشعال النيران، في ظل عدم توفر الإمداد الوقودي والغاز في القطاع.

ارتقاء فلسطيني وإصابة آخر

وأوضح «جبر»، في رسالة على الهواء، أنّ هذا القصف أدى إلى ارتقاء فلسطيني وإصابة الآخر، بجراح متفاوتة الخطورة، وارتفعت حصيلة شهداء مخيم النصيرات جراء العدوان الإسرائيلي إلى 31 شهيدا، والعشرات من الإصابات جراء القصف المتواصل باتجاه مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «يشهد الشمال اجتياحا إسرائيليا موسعا منذ 7 أيام، ولا زالت الآليات تقصف وتجرف وتدمر جباليا، وبعض المناطق المحيطة بها، والآليات تتواجد الآن بمحيط مستشفى العودة في شمال مخيم جباليا، وتدمر محيط المستشفى، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة».