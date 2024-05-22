باحثة سياسية: مصر تقف حائط صد أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر منذ بداية الحرب على غزة تتحرك في كل المسارات الدبلوماسية والسياسية بشكل كبير، وحتى قبل «7 أكتوبر»، موضحة أنها تقف حائط صد أمام كل مخططات التهجير القسري للفلسطينيين.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني، ولمياء حمدين، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أضافت الباحثة أن مصر تبذل الكثير من الجهد، لتأكيد فكرة الحل العادل الشامل للقضية الفلسطينية، من خلال مبدأ حل الدولتين.

مصر تقف أمام فكرة التهجير القسري بكل قوة

وتابعت: «مع العمليات العسكرية غير المحسوبة من الجانب الإسرائيلي، وقفت مصر بكل قوة أمام فكرة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، سواء أمام المنصات الدولية حول مناقشة أمور المدنيين في مناطق النزاع، وكذلك بتحركات وزير الخارجية المصري من خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية».

مصر تقف أمام التهديدات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل

وأشارت إلى أن مصر تقف أمام التهديدات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل أمام المعابر الرئيسية، إذ يهدد هذا الأمر دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة.