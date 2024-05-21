«القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات لإخلاء مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات من إخلاء مستشفى كمال عدوان، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لأحد مباني المستشفى في قطاع غزة.

وقالت الإعلامية إيمان الحويزي، إن الأنظار كانت تتركز على هذا المستشفى طوال المدة الماضية، حيث تم استهدافه -أكثر من مرة- من قبل قوات جيش الاحتلال، والآن يتم إخلاؤه، بعد قصف الاحتلال لأحد مبانيه التي تقع شمال القطاع.

ولفتت «الحويزي»، إلى أنه يجرى الآن حالة من حالات الإخلاء والنزوح من داخل المستشفى، تخوفا من هجوم وعمليات أخرى، خاصة بعد استهدافه بوتيرة متسارعة في بداية العدوان الإسرائيلي، حيث تم حصارها وأصيب عدد كبير من المدنيين داخلها واستشهد عدد آخر.