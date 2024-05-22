الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان النرويج اعترافها رسميا بفلسطين

أعلنت الرئاسة الفلسطينية ترحيبها بإعلان النرويج اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية أنَّ قرار النرويج سيسهم في تكريس حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه ودعم تنفيذ حل الدولتين، ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية.

فيما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفيريها لدى النرويج وأيرلندا على خلفية قرار الدولتين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.