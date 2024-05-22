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الحكومة الأيرلندية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الساعات القادمة

كتب:

أحمد عادل موسى
01:27 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
أيرلندا وفلسطين

أيرلندا وفلسطين

أعلنت قناة «العربية» نقلًا عن مصدر مطلع، أن الحكومة الأيرلندية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الساعات القادمة.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأشارت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الأسابيع الأخيرة إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكدة على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

أعلنت الحكومة الأيرلندية مساء أمس، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيلقيان كلمة أمام وسائل الإعلام صباح اليوم الأربعاء، دون ذكر تفاصيل إضافية.

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