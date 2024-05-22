«إكسترا نيوز» تبرز عدد الوطن اليوم: «قطاع الصناعات الغذائية في مرتبة متقدمة»

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص قطاع الصناعات، وذلك بعنوان «رئيس الوزراء: قطاع الصناعات الغذائية يمتلك فرصًا واعدة للنمو».

قطاع الصناعات الغذائية واعد

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، خلال لقائه إن قطاع الصناعات الغذائية واعد جدًا، حيث أنه في ترتيب الصادرات في مرتبة متقدمة، موضحا أن هذا القطاع كان عام 2022 كان 4.124 مليون دولار، هذا العام في أول شهر فقط تسجل الإحصاءات 873 مليون دولار.

وأشار «رفعت»، إلى أن مجمع الصادرات الصناعات الغذائية عام 2023 تسجل 8.8 مليار دولار، موضحا أن 3.7 مليار دولار منها صادرات طازجة زراعية، و5.1 صادرات صناعات غذائية، مؤكدا على أن قطاع مهم جدًا والاهتمام به طبيعي حتى يسد احتياجات مصر في الداخل، ويكون لديه فائض كبير للتصدير.