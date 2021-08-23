«الزراعة»: بروتوكول تعاون لخدمة مصدري قطاع الصناعات الغذائية في مصر

في خطوة جديدة تهدف إلى خدمة مصدري قطاع الصناعات الغذائية في مصر، وقعت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون مشترك.

وأوضحت مدير المعمل، أن البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، للتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل لخدمة أكبر قطاع من العملاء، للتأكيد على جودة الأغذية التي يجري تصديرها بالتوازي مع ما يجري إنتاجه للسوق المحلية.

البروتوكول يسهم في تنمية الكيانات الصغيرة بقطاع الصناعات الغذائية

وكشفت هند عبداللاه، عن أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب وخدمات تحليلية واستشارات فنية وتعاون في مجالات أخرى مثل إجراء أبحاث لدراسة الأسواق وإجراء مشروعات بحثية مشتركة وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات بالتعاون بين الطرفين لصالح أعضاء المجلس.

وتابعت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بأن المعمل يسعى جاهداً لتقديم خدماته إلى كل القطاعات المختلفة وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص بأعلى جودة وأقل تكلفة وبما يسهم في تنمية الكيانات الصغيرة في هذا القطاع.

من جانبها، قالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن البروتوكول يأتي استمراراً للتعاون القائم بين الطرفين منذ عام 2010، ونظراً لزيادة طلب أعضاء المجلس على خدمات المعمل جرى توقيع البروتوكول الذي يضم خدمات متنوعة بما يهدف لتقديم خدمات أكثر لأعضاء المجلس.