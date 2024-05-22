«المشاط»: اجتماعات الهيئات المالية العربية تدعم المشروعات الكبرى في الدولة

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي عن سعادتها لاستضافة الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أن تلك الاجتماعات تلعب دورا مهما للمساندة وتقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ المشروعات.

عقد العديد من المبادرات المشتركة

وقالت «المشاط» في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشروع الذي فاز اليوم بجائزة عبداللطيف الحمد، هو مشروع معالجة الصرف الزراعي في بحر البقر، وفي العام الماضي فاز مشروع مصري آخر بالجائزة التنموية.

وأشارت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة الصندوق الكويتي والصندوق العربي جاء وفق رؤية واضحة للدولة، منها مشروع الربط الكهربائي القائم بين مصر والسعودية، وتمول من خلال الصندوق.

المحفظة المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية تخطت حاجز الـ3 مليارات دولار

وأكدت أنّ الوزارة تشجع الصناديق في العمل سويا وتحقيق التنمية، كما أنّ الجلسات المتتالية للمراقبين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمثابة فرصة للتعرف على كل المبادرات ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددة على أن المحفظة المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية تخطت حاجز الـ3 مليارات دولار، متضمنة العديد من القطاعات الاستراتيجية.