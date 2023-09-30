رانيا المشاط: التمويل الإنمائي يضمن اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنَّ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي له 3 أهداف رئيسية منها تعظيم الإفادة والاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من التمويل، ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية، تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وأوضحت «المشاط»، خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أنَّ وزارة التعاون الدولي هي حلقة الوصل بين المستفيدين داخل الدولة من وزارات وقطاع خاص وقطاع مدني والشركات متعددي الأطراف، لافتة إلى أنَّ محاور التعاون مع الأطراف تتضمن التوافق على الاستراتيجيات الوطنية والتنسيق والتفاوض، ومشاركة القطاع الخاص، ومنح تمويلية والعديد المن الأدوات التي تفعل دور الدبلوماسية الاقتصادية.