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«القاهرة الإخبارية»: 22 دولة أوروبية اعترفت بالدولة الفلسطينية حتى الآن

كتب:

منار مجدي
12:19 م | الأربعاء 22 مايو 2024
مراسلة القاهرة الإخبارية

مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، ولاء السلامين، من رام الله، إن هناك 22 دولة حتى الآن اعترفت بالدولة الفلسطينية، بجانب الدول الأخرى التي اعترفت بالدولة منذ 1988، وهي «بلغاريا، وقبرص، ومالطا، والمجر، وهولندا، وسلوفينيا». 

12 دولة من الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطينية

وأضاف «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أن 12 دولة من الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطينية، موضحة أن الرئاسة الفلسطينية رحبت بهذا القرار، وهو أن ترجع الحقوق لأصحابه من حق تقرير المسير، وأن تكون السيادة الفلسطينية عضو في الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وتابعت أن التصويت الذي حدث قبل عدة أيام التي أسفر على أن 142 صوتا لصالح أن تكون فلسطين عضو في الجمعية العامة ومجلس الأمن، موضحة أن لكن مجلس الأمن قبل هذا القرار بالفيتو الأمريكي والصمت البريطاني، الذي امتنع عن التصويت لصالح دولة فلسطين.

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