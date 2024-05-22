دعمت فلسطين على السجادة الحمراء.. كيف خدعت كيت بلانشيت منظمي مهرجان «كان»؟

بفستان أنيق وجذاب، خطفت الفنانة العالمية كيت بلانشيت، الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ77، وما لفت انتباه جمهورها ومتابعي المهرجان هو ألوان الفستان الذي ارتدته إذ عبرت من خلالها عن دعمها للقضية الفلسطينية ومناهضة الحرب على غزة.

كيت بلانشيت تدعم فلسطين على الريد كاربت

على الريد كاربت، وقفت كيت بلانشيت وهي تستعرض فستانها الأنيق المكون من اللونين الأبيض والأسود فقط، وفي حركة مفاجئة منها عند وقوفها أمام الكاميرا ظهر اللون الأخضر أيضًا، الذي كان يسيطر على الجهة الخلفية من الداخل «بطانة»، في رسالة منها لدعم فلسطين، خاصة أن الألوان الأساسية لعلم فلسطين هي الأسود والأبيض والأخضر.

وكتبت كيت بلانشيت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»: «على الريد كاربت.. فستان بألوان فلسطين»، وسط تشجيع رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين احتفوا بهذا الظهور ودعمها للقضية الفلسطينية، ووصفته الجرائد العالمية بأنه «فستان سياسي».

كيت بلانشيت تتحدى قوانين المهرجان الفرنسي

وكانت هناك قوانين لمهرجان كان الفرنسي، منعت وجود أي إشارات ذات مغزى سياسي، إلا أنّ كيت بلانشيت استطاعت اتباع حيلة ذكية لدعم فلسطين عن طريق فستانها، الذي ظهرت جميع ألوانه عند وقوفها أمام كاميرات التصوير، إذ رفعت الذيل ليكون مع لون السجادة الحمراء للمهرجان، لتظهر المزج بين ألوان العلم الفلسطيني.

معلومات عن الفنانة كيت بلانشيت

- كيت بلانشيت هي ممثلة أسترالية ومخرجة مسرح، وفق حسابها على «إنستجرام»

- تبلغ من العمر 55 عامًا.

- ولدت في 14 مايو 1969.

- والدها أمريكي ووالدتها أسترالية.

- تعمل كسفيرة للنوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

- تزوجت في عام 1996.

- لديها 4 أبناء.

- حصلت على العديد من الجوائز.