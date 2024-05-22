اعتزام أيرلندا و4 دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.. بماذا ردت إسرائيل؟

قال مسؤول بالحكومة الأيرلندية إن بلاده ستعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في خطوة تعارضها دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدة، بحسب ما كشفت وكالة الأنباء «رويترز»، التي سلطت الضوء على نية عدد من دول الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بأحقية إقامة دولة فلسطين.

تفاصيل اعتراف أيرلندا بدولة فلسطين

ومن بين الدولة الأوروبية التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بجانب أيرلندا، تأتي كل من إسبانيا وسلوفينيا ومالطا والنرويج، حيث ربما يأتي إعلان منسق يكشف أهمية حل الدولتين من أجل السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الحكومة الأيرلندية إن الاعتراف سيكمل جهود السلام ويدعم حل الدولتين، مؤكدة أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، دون تحديد تفاصيل متعلقة بموضوع الحديث.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، قائلا إنه «يتعين علينا الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وكان مايكل مارتن، وزير الخارجية الأيرلندي، طالب بضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة والسماح بدخول المساعدات دون عوائق، إضافة إلى ضرورة العمل على استئناف تمويل وكالة أونروا بشكل سريع، وذلك في إبريل الماضي، بحسب ما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية».

رفض دولة الاحتلال ما أعلنته أيرلندا والنرويج بشأن فلسطين

وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء من خطوة أيرلندا، قائلة في منشور على منصة التدوينات القصيرة «X» إن الاعتراف سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة ويعرض أي احتمالات للسلام للخطر.

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أنّ الخارجية الإسرائيلية قررت استدعاء سفيريها لدى النرويج وأيرلندا على خلفية قرار الدولتين الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

موقف الرئاسة الفلسطينية

ومن جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية ترحيبها بإعلان النرويج اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، مضيفة أن النرويج سيسهم في تكريس حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه ودعم تنفيذ حل الدولتين، ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية.

ومنذ عام 1988، اعترفت 144 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بحسب ما جاء في موقع «وزارة الخارجية» الفلسطينية.