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رئيس وزراء أيرلندا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية الحل الوحيد من أجل السلام

كتب:

هانى حسن
10:47 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار

رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار

قال رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار، أن اتخاذ بلاده قرارا بالاعتراف بدولة فلسطينية يعد خطوة سياسية أساسية مستقلة، لافتا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد من أجل السلام، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.  

وأضاف ليو فارادكار، أنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد من أجل السلام، وحل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء دائرة العنف، موضحا أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية. 

وتابع :«الدولة الفلسطينية ستسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والشرق الأوسط».

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