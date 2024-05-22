وزير العمل: مصر تمتلك عمالة ماهرة مؤهلة للتصدير إلى السوق العربي والدولي

قال حسن شحاتة وزير العمل امتلاك مصر لعمالة ماهرة جاهزة للتصدير إلى سوق العمل العربي والدولي، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق «الحوار الأفريقي - الخليجي» بشأن العِمالة الوافدة في العاصمة القطرية الدوحة.

مصر تُنفذ خطة «التدريب من أجل التشغيل»

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية في مجال استقدام العمالة، بما يضمن حقوق العمال ويُساهم في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تُنفذ خطة «التدريب من أجل التشغيل» بهدف رفع مهارات العمال المصريين وتأهيلهم للعمل في مختلف القطاعات.

وأكّد «شحاتة» أنَّ مصر حريصة على تعزيز ثقافة الحوار مع شركاء العمل والتنمية في الخارج، خاصةً مع الدول العربية والأفريقية، مع التعاون مع الدول العربية والأفريقية يُسهم في بناء أسس التكامل الاقتصادي وتطوير خطط التنمية الشاملة.

مصر تدعم إطلاق «الحوار الأفريقي - الخليجي» كمنصة للنقاش

ولفت إلى أنَّ مصر تدعم إطلاق «الحوار الأفريقي - الخليجي» كمنصة للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار، مبينًا أنَّ التحديات والمُتغيرات في سوق العمل تتطلب المزيد من التعاون لضبط عملية تنقل الأيدي العاملة.مصر تُنفذ استراتيجيات وبرامج لتنمية مهارات العمال طبقًا لاحتياجات سوق العمل، متابعًا أنَّ هدف مصر هو تصدير عمالة ماهرة إلى سوق العمل العربي والدولي.