وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل في مستشفى الحسينية المركزي، وانتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وذلك بعد المرور على مستشفى فاقوس المركزي.

توفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحسينية المركزي، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة، متابعاً تقديم الخدمة الطبية للمرضى بقسم الاستقبال، كما تفقد العناية المركزة للأمراض الباطنية، والعناية المركزة لأمراض القلب، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ارتداء جميع المرضى للزي الطبي أثناء تقديم الخدمة

وشدد وكيل الوزارة على ارتداء جميع المرضى للزي الطبي أثناء تلقي الخدمة بالأقسام الطبية بالمستشفى، كما تفقد قسم الحضانات والذي يسع لعدد 19 حضانة، وتلاحظ وجود حضانة معطلة، ووجه بسرعة مخاطبة شركة الصيانة لإصلاحها، كما اطمأن على فحص الأطفال المبتسرين ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة للعمل بالحضانات.

كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد بالمستشفى، بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار ونصف جنيه، والتأكيد على الدور الحيوي لها لخدمة أهالي شمال الشرقية، والتي تخدم أكثر من 408 آلاف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر.