أبرزها منصة موحدة للأبحاث.. جامعة الإسكندرية تبحث توصيات مؤتمر العلوم الأول

استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث، المنعقد اليوم، الأربعاء الموافق برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، توصيات المؤتمر الدولي الأول للتقدم في العلوم من أجل التنمية المستدامة ICASSD 2024.

وأكد سعيد، في كلمته، أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات المهمة التي تتوافق مع رؤية جامعة الإسكندرية في قطاع الدراسات العليا من خلال استخدام البحوث العلمية التطبيقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030.

وجود منصة موحدة للأبحاث

وأشار إلى أن التوصيات قد أشارت إلى ضرورة وجود منصة موحدة للأبحاث والإمكانات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، تتاح لجميع الباحثين والجهات البحثية، فضلا عن الاستخدام الأمثل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للوصول إلى نتائج علمية وتطبيقات ملموسة تخدم واقع المجتمع المصري لحل المشكلات والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.

مناقشة الإشراف على الرسائل العلمية

كما ناقش المجلس موضوعات الإشراف على الرسائل العلمية وتقارير الصلاحية وموضوعات لجنة المعيدين والمدرسين المساعدين.

الموافقة على مذكرة تفاهم

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين بين جامعة بولتكنيك باري بإيطاليا لتأسيس شراكة بين بعض جامعات دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مجال الهندسة والأراضي والبناء وغيرها.