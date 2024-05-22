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وزير المالية يوجه بإتاحة نصف مليار جنيه لسداد أجور العاملين في الصناديق

كتب:

محمد سيف
01:21 م | الأربعاء 22 مايو 2024
وزير المالية

وزير المالية

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا، وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.

الصناديق والحسابات

قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو3.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لدعم سداد مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، مضيفا «مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين».

الدرجات الوظيفية

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه كان قد تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يجرى تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

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