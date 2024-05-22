الحكومة تخصص قطعتي أرض لتنفيذ مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لاستخدامهما في إقامة عدد من المشروعات التنموية.

وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن مساحة القطعة الأولى تبلغ 87899.82 فدان، ناحية محافظتي بني سويف والمنيا، بينما تبلغ القطعة الثانية 850176.96 فدان، ناحية محافظة أسوان، على أن تقوم المحافظات المعنية أو أي جهة حكومية أخرى بتسليم الجهاز جميع المستندات اللازمة في هذا الشأن.