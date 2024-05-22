محمد الباز: إسرائيل تعاني من مأزق سياسي وفشل عسكري ضخم

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إننا أمام مأزق ضخم تعاني منه إسرائيل، حيث ثبت بعد شهور الحرب أن الآلة العسكرية التي يتم الترويج أنها قادرة على الردع وحسم أي معركة لصالحها، أصبحت أمام حالة فشل عسكري ضخم.

مأزق ضخم تعاني منه إسرائيل

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ إسرائيل تعاني أيضا من مأزق سياسي يظهر في حالة التباين والتناقض ما بين قيادات إسرائيل في الحكومة ومجلس الحرب، إضافة إلى المأزق الإنساني على مستوى الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين.

وأكد أنّ صورة إسرائيل أمام العالم وحلفائها سواء الغرب أو الولايات المتحدة، أصبحت كدولة فاشلة الآن لم تحقق أهدافها من الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن المازق هو في صورة إسرائيل العامة الآن أمام العالم في خروج الملايين في ميادين دول العالم لإدانة تصرفات إسرائيل الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني.

الإعلام الإسرائيلي يسرِّب الأخبار الكاذبة

وأوضح أنّ الأداء الإعلامي الإسرائيلي يسرب الأخبار الكاذبة والشائعات، كـ«غريق يمسك بقشة»، ويُلقي الاتهامات على الأطراف التي تبذل جهدا حقيقيا لإنهاء هذه الأزمة حتى يظهر هو أمام العالم أنه يريد أن يصل إلى حل، لكن الآخرين هم من يعطلون حل الأزمة.