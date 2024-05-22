رئيس حزب الجيل: فخور بموقف مصر الحاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، فخره بمواقف القيادة السياسية المصرية التي اتخذتها من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفا إياه بالحاسم والمساند.

موقف حاسم ضد العدوان الإسرائيلي

وقال «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»،: «أنا فخور بمواقف القيادة السياسية المصرية التي اتخذتها من اندلاع هذه الأزمة حتى الآن، فمصر تأخذ موقفا حاسما ضد العدوان الإسرائيلي والمساندة الغربية لها».

وأضاف أن موقف مصر الحاسم منع إسرائيل من تنفيذ مخططها بالتهجير القسري للفسطينيين رغم الضربات الوحشية التي وجهتها تجاه الفلسطينيين الميدانيين في قطاع غزة.

مصر أعلنت منذ اليوم الأول للحرب لن تقبل مخططات إسرائيل

وتابع أنّ مصر أعلنت منذ اليوم الأول للحرب أن هذه المخططات لن تتحقق، وأدركت أن الهدف يكمن في تصفية القضية الفلسطينية، وجعل فلسطين أرض بل شعب، لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى أن مصر لن تقبل بهذا المخطط.