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الهباش: العنصرية في المشهد الفلسطيني ستعجل بنهاية مشروع الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أحمد العانوسي
05:12 م | الأربعاء 22 مايو 2024
الهباش

الهباش

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العنصرية التي تجتاح المشهد الفلسطيني ستعجل بنهاية مشروع الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا إلى أن الجهود المضنية التي قامت بها القيادة الفلسطينية أثمرت عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتابع في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن متمسكون بالقانون الدولي وسنواصل النضال للحصول على حقوقنا المشروعة، ومنفتحون على أي أفكار تقود إلى وقف عدوان الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية».

وأشار إلى أن العمل يجري من خلال مسارين هما النضال ضد الاحتلال والاستمرار في العمل السياسي.

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