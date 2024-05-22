مراسلة «القاهرة الإخبارية»: 12 دولة أوروبية اعترفت بفلسطين حتى الآن

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن هناك ترحيبا داخليا وخارجيا سواء من الداخل الفلسطيني أو الخارجي العربي أو الدولي بالاعتراف الثلاثي الإسباني والنرويجي والإيرلندي بدولة فلسطين، علما بأن هناك 9 دول من الاتحاد الأوروبي كانت تعترف بها لترتفع أعداد هذه الدول الآن إلى 12 دولة.

احتفال باعتراف أوروبا بدولة فلسطين 28 مايو

وأضافت «السلامين» خلال رسالة على الهواء، أن هناك ترحيبا فلسطينيا ممثلا برأس الهرم الرئيس محمود عباس، وقال إنه ينتظر الاحتفاء واللقاء الرسمي لهذا الاعتراف من قبل هذه الدول، حيث سيكون هناك احتفال يوم 28 مايو لهذا النصر الدبلوماسي للدولة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قال إن هذا نصر تاريخي بعد عقود طويلة دامت للاحتلال الإسرائيلي، وأن فلسطين تستحق ذلك.

ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية تنسب هذا النصر للرئيس محمود عباس والأجهزة الأمنية ومنظمة التحرير ونضالات الشعب الفلسطيني المكافحة منذ عام 1948 وحتى هذه اللحظة؛ فالشعب الفلسطيني يضحي بنفسه من أجل هذه الدولة، ويصبو إلى دولة كاملة العضوية.