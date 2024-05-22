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«خارجية الوفد»: نرحب باعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين

كتب:

أحمد الشرقاوي
06:54 م | الأربعاء 22 مايو 2024
حزب الوفد

حزب الوفد

رحبت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد المصري بخطوة دول «أيرلندا وإسبانيا والنرويج» بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية إن الاعتراف بدولة فلسطين يعد خطوة جيدة نحو إقامتها مستقلة واعتراف المزيد من الدول في العالم بها.

الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

وأضافت اللجنة أنها تأمل مع هذه الخطوات بالاعتراف بدولة فلسطين أن يضغط المجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يتعرض لها من جانب العدوان الإسرائيلي والتي تعد من أبشع الجرائم التي شهدتها البشرية على مر التاريخ.

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بقلم أحمد الشرقاوي