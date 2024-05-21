اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.. جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان: «مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني.. تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية».

وقال التقرير: «مجزرة جديدة في مدينة جنين بالضفة الغربية، ليست في غزة هذه المرة، لكنها في حق الشعب الفلسطيني، قوات الاحتلال تنفذ عملية توغل واسعة في مدينة ومخيم جنين، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، لم يكتف الاحتلال بارتكاب مجازره في جنين التي راح ضحيتها أبرياء عزل، بل قام بتجريف وتدمير البنية التحتية لمعظم أنحاء المدينة والمخيم الفلسطيني، في جريمة جديدة تضاف لسجل طويل من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني».

وتابع: «بدوره حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، والتي كان آخرها ما يحدث في جنين، مطالبا دول العالم بالضغط على إسرائيل من أجل وقف مجازرها بحق الشعب الفلسطيني».