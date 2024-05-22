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الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 25 جنديا على يد الفصائل الفلسطينية خلال 24 ساعة

كتب:

عمرو حسني
07:14 م | الأربعاء 22 مايو 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 25 عسكريا بين ضباط وجنود برصاص الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

إصابات بالجملة في صفوف الجيش الإسرائيلي

وأكد الجيش الإسرائيلي، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، إصابة 3568 ضابطًا وجنديًّا منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم 1776 خلال العدوان البري في غزة، فيما لا يزال 259 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج منهم 29 مصابا بجروح خطيرة.

وتستمر الحرب لليوم الـ229 على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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بقلم عمرو حسني