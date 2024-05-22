محمود مسلم: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن مصر دولة كبيرة ومحترفة ودولة مؤسسات ولديها أجهزة أمنية على مستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية تتعامل في مثل هذه الأمور، وأجرت العديد من الاتفاقات السابقة بين فلسطين وإسرائيل، وهي دولة سلام وتعمل لنشر السلام في المنطقة.

كيف تتعامل مصر مع إسرائيل؟

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع إسرائيل وما تفعله من تجاوزات، ومع ذلك يشن الإعلام الإسرائيلي هجمات على مصر ويتهمها بأنها تمول حماس بالأسلحة وأنها لا تفتح معبر رفح، موضحًا أن هذه التصريحات الإسرائيلية أقرب أن تكون اتهامات جزافية ليس لها من الواقع شيء، ومصر دولة منضبطة ومؤسسية وتقود المنطقة والمفاوضات بشكل احترافي، رغم أن هذه المفاوضات بها الكثير من التفاصيل والتعقيدات الفنية التي تحتاج لضباط لديهم دراية بالعقلية الإسرائيلية والفلسطينية.

مصر تقدم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية لفلسطين

وأوضح أن مصر متعاطفة بشكل كبير جدًا مع ما يحدث في فلسطين والشهداء وتحاول أن تقدم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين، والقاهرة يهمها السلام وتعمل على ذلك دائمًا، وأدرات الاتفاق بشكل مميز وفي النهاية هربت الحكومة الإسرائيلية من التوقيع، ومع زيادة الضغوط الدولية تريد أن تلقي التهم والضغوط على مصر تحت عنوان «مصادر مطلعة»، متابعًا: «فليخرج مسؤول إسرائيلي أو أمريكي ويشير إلى وجود خطأ، هناك ستكون هناك وقفة قوية من مصر».