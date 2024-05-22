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حزب الجيل: دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية أبلغ رد على أكاذيب إسرائيل

كتب:

محمد أباظة
06:04 م | الأربعاء 22 مايو 2024
الدكتور حسن هجرس

الدكتور حسن هجرس

أكد الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أن موقف مصر الواضح والثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، أبلغ رد على أكاذيب دولة الاحتلال الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في وسائل الإعلام الأمريكية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات الدولة المصرية شعبًا وقيادة.

محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتشويه صورة مصر

وحذر «هجرس» في بيان له اليوم، من أن أي المحاولات الفاشلة والبائسة من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الإعلام الغربي المزيف لتشويه دور مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن العالم بأسره يعرف الدور الريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية ودورها المحوري في المفاوضات المتعلقة بها.

محاولة تهجير الفلسطينيين

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن موقف مصر منذ بداية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة رافض تمامًا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، حفاظًا على القضية الفلسطينية وأمن مصر القومي، مشددًا على جهود مصر الكبيرة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، فضلاً عن تمسكها بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حددود ما قبل السابع من يونيو 2024.

وأشار إلى أن محاولات التشويه الإسرائيلية والغربية للدور المصري، تهدف إلى التهرب من اتخاذ قرارات بوقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها على كافة المستويات من أجل إنهاء الحرب وإنقاذ الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الغاشم على غزة.

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.