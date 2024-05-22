ترحيب عربي باعتراف عدد من دول أوروبا بالدولة الفلسطينية

رحبت الدول العربية بالقرار الذي اتخذته 3 دول أوروبية اليوم، والمتمثل في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي النرويج وإسبانيا وأيرلندا بعد موافقة الأمم المتحدة على مناقشة اعترافها بالدولة الفلسطينية.

تعليق مصر والأردن على القرار الأوروبي

وبدورها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا ترحب فيه بالإعلان من الثلاثي الأوروبي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «نرحب بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين»، فيما قالت وزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية: «نثمن قرار دول أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية».

ترحيب سعودي بالقرار الأوروبي

في الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية السعودية إلى ترحيبها بالقرار الإيجابي الذي تم اتخاذه من قبل النرويج وإسبانيا وأيرلندا الذين اعترفوا بدولة فلسطين الشقيقة.

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، الذي سجل أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.