عضو بـ«الشيوخ»: مصر نجحت في حشد رأي عام عالمي داعم للقضية الفلسطينية

أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن تقارير قناة CNN التي زعمت أن مصر لم تنجح في تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة ما هي إلا ادعاءات وأكاذيب وعارية من الصحة، مشددًا على أن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948 لا ينكره أحد، إذ نجحت بجهود خلال الأشهر الماضية في تكوين رأي عام دولي رافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح «البدري» في بيان، أن مصر كانت أول من اقترح رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت أساس المفاوضات التي جرت في العواصم المختلفة، مؤكدًا أنه لا يمكن لمصر أن تغير أي جزء من المقترحات دون موافقة جميع الأطراف المعنية، وأن محاولات تشويه الدور المصري لن تثني القاهرة عن مساعيها المستمرة لدعم القضية الفلسطينية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما وصف محاولات إلقاء اللوم على مصر بأنها «أمر مثير للسخرية ومحاولة يائسة للتهرب من المسؤوليات».

وقف إطلاق النار

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر أعلنت موقفها الداعم لوقف إطلاق النار الدائم منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ذلك خلال لقاءاته مع المسؤولين الدوليين، لافتا إلى أن العالم أشاد بدور مصر في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ليعيد التأكيد على أن محاولات تشويه الدور المصري لن تنجح في إضعاف التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية ومساعيها لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

مصر نجحت في تشكيل رأي عام دولي رافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي

ولفت إلى أن مصر نجحت خلال الأشهر الماضية من خلال جهود حثيثة في تشكيل رأي عام دولي رافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي بالتوازي مع جهود غير مسبوقة في التاريخ لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى القطاع للتخفيف من معاناة أهل غزة، وكذلك الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.