محافظ القليوبية يوجه بزيادة عدد عمال النظافة في شبرا الخيمة والخصوص

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية، منظومة النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال نظافة الشوارع خلال الفترة المسائية، والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.

شملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكية بمدينة الخصوص ومحور الخصوص وشارع 135 ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، كما شملت الجولة المرور بشارع 15 مايو وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

رفع الأتربة وصيانة معدات النظافة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص، موجها باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من جانبي الطريق، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع 15 مايو بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة سير أعمال النظافة، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

تحسين حالة النظافة العامة

وفي سياق مُتصل، تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وجه بالاهتمام بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء.

ضبط السيارات والتكاتك المخالفة

كما شدد على شن حملة لضبط النابشين والتكاتك والسيارات التي تسير عكس الاتجاه، والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية أو على الطريق الدائري، بالإضافة أيضا إلى شن حملة أخرى لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.

وفي ختام الجولة تفقد الهجان المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع كفاءة النظافة بالمنطقة، والعمل على دهان الأرصفة الجانبية.