هل تصبح النرويج أول دولة تعتقل نتنياهو وتسلمه للمحاكمة؟

كشف وزير خارجية دولة النرويج، إسبن إيدي، عن اعتزام بلاده اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «إذا أقدم على زيارتها» في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقف بحقه نتيجة «جرائم حرب» التي ينفذها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

سبب نية النرويج اعتقال نتنياهو

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) أشار الوزير النرويجي، إلى أن بلاده ملتزمة باعتقال نتنياهو إذا زارها بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية لأن النرويج موقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.

أول دولة أوروبية تهدد باعتقال بعض من قادة إسرائيل

بعد هذه التصريحات التي جاءت بالتزامن مع اعتراف النرويج اليوم الأربعاء بالدولة الفلسطينية تصبح النرويج أول دولة أوروبي تهدد باعتقال نتنياهو وجالانت حال صدور مذكرة اعتقال حقهم من قبل الجنائية الدولية بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أمس الثلاثاء، بعد حديث المحكمة عن إصدار مذكرة اعتقال في حقه، مؤكدا أنه لا يخشى السفر في أنحاء العالم.

من طالب «الجنائية الدولية» بإصدار أوامر توقيف بحق قادة إسرائيل ؟

يشار إلى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم خان، طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.