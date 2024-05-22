أكرم القصاص: الأكاذيب عن مصر سببها عدم رغبة نتنياهو في تحمل نتيجة إفشال الهدنة

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، على ادعاءات تقرير CNN عن الدور المصري، واتهامه بإفشال المفاوضات الأخيرة، قائلا إنّ مصر الطرف الأهم والأكبر، في بذل الجهود تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن كل ما يُنشر مصادر كاذبة ليس إلا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أنّ مصر على مدى سنوات، كانت تُقدم المبادرات لوقف الحرب، وتقارير CNN هو كلام يفتقر للعقل والمنطق، مشيرا إلى أنه رغم موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، إلا أنها وسيط نزيه، هدفه تحقيق السلام والاستقرار ووقف الحرب.

وتابع أنّ هناك أسباب لهذه الاكاذيب، أولا أنّ نتنياهو لا يريد أن يتحمل نتيجة إفشال الهدنة التي وصلت لها مصر، مذكرًا أنّ الهدنة الوحيدة التي نجحت كانت بمساعي مصرية.

وأوضح أنّ مصر كانت جادة في تحميل نتنياهو المسؤولية كاملة كقوة احتلال على أنه المسؤول عن إطعام المدنيين وإدخال المساعدات، وهذا بمثابة فضح للسياسة الإسرائيلية، لافتا أنّ أسباب هذه الأكاذيب ايضا هو فشل حكومة نتنياهو سياسيا وعسكريا.