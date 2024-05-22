اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصدر رفيع المستوى: مصر ترفض الإساءة إلى جهودها لوقف الحرب في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصدر رفيع المستوى: مصر ترفض الإساءة إلى جهودها لوقف الحرب فى غزة

- الوساطة المصرية جاءت بعد إلحاح متواصل لخبرتها وقدرتها على إدارة المفاوضات الصعبة.. ولم تغير فى شروط الاتفاق بعد الموافقة الأولية عليه من الأطراف المعنية

- «مدبولى»: إزالة أى تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص

- إنشاء «الوطنى للابتكار».. وعفو رئاسى عن سجناء بمناسبة «الأضحى».. وتحديث قواعد تخصيص «سكن لكل المصريين»

- وزيرة التخطيط: نستهدف معدل نمو 4.2% خلال العام المقبل

- «حياة كريمة»: صرف 50 ألف جنيه لأهالى ضحايا «معدية أبوغالب»

- «محيى الدين»: تسديد 58 مليار دولار من قروض «القطاع الخاص» فى 2023

- «معالجة مياه الصرف» ببحر البقر يفوز بجائزة أفضل مشروع تنموى فى «الوطن العربى»

الصفحة الثانية

- محطات الدعم المصرى للقضية الفلسطينية سياسية ودبلوماسية.. من الستينات إلى «طوفان الأقصى»

- «المصرى للدراسات»: رفض «القاهرة» تهجير أهالى غزة ترتبت عليه حملة إسرائيلية تدّعى تهريب الأسلحة عبر مصر إلى القطاع

- النرويج وإسبانيا وأيرلندا تعترف بفلسطين.. ومصر: تدعم إقامة الدولة المستقلة

- «سانشيز»: الاعتراف بها الحل الوحيد لتعزيز السلام.. و«جار ستوره»: على الدول الأخرى أن تحذو حذونا.. و«أبومازن»: تكريس لحق الشعب فى تقرير مصيره

- «الاحتلال» يواصل قتل المدنيين والأطفال فى «غزة والضفة» ويمنع دخول المساعدات

- استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف بالطائرات على تجمع لنازحين ببلدة الزوايدة.. والقوات تمنع طواقم «الهلال الأحمر» من الوصول إلى شهيد

الصفحة الثالثة

- «مدبولى»: دعم مؤسسات العمل العربى المشترك لتلبية تطلعات الشعوب

- رئيس الوزراء: الهيئات المالية العربية مُطالبة بدور أكبر يتواكب مع تعاظم التحديات.. والاقتصادات العربية تحتاج إلى مزيد من الدعم المالى والفنى لمواجهة الظروف الراهنة على الصعيدين الدولى والإقليمى.. ويجب منح رأس المال البشرى اهتماماً خاصاً فى الخُطط التمويلية ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية

- «التعاون الدولى»: التحديات الاقتصادية تفرض تمكين القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية

- «المشاط»: الشراكة العربية قدمت نموذجاً للتعاون البنَّاء فى تمويل برامج تنمية سيناء

- تنفيذ 167 ألف «وصلة صرف» ومحطات معالجة لخدمة 124 منطقة ريفية

- وزير الإسكان: متابعة مستمرة للمشروعات والالتزام بشروط الاتفاقيات الدولية المنظمة للبرامج

- بتوجيهات رئاسية.. زيادة مكافأة الأم المثالية إلى 100 ألف جنيه

- «الكهرباء» تعتمد خطة جديدة لخفض نسبة الفقد فى الشبكة

الصفحة الرابعة

- بـ«الإصلاحات والمقومات» مصر «قِبلة» الاستثمار

- «الاستثمار»: مصر الأول أفريقياً من حيث تدفق الأموال الأجنبية

- «الهيئة»: منح 29 رخصة ذهبية بإجمالى 10 مليارات جنيه.. وارتفاع حجم الاستثمارات المستهدفة فى خطة «التخطيط» ليتجاوز تريليونى جنيه العام المقبل

- «البنية الأساسية».. مصر تقدمت 64 مركزاً فى المؤشر العالمى لـ«تطوير البرية والبحرية»

- تقرير حكومى: طول الطرق المرصوفة ارتفع بنسبة 99% خلال 10 سنوات

- «وثيقة ملكية الدولة».. تشجيع المستثمر على المشاركة فى خطط التنمية الاقتصادية

- «السعيد»: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص بنهاية العام الحالى إلى 36%

الصفحة الخامسة

- «رأس الحكمة».. أكبر نموذج استثمارى بشراكة «مصرية - إماراتية»

- استثمار 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع.. ومصر تحصل على 35% من الأرباح.. و«عيد»: ضخ سيولة بمليارات الدولارات فى شرايين الاقتصاد.. و«جاب الله»: للصفقة دور كبير فى الإفراج عن السلع المحتجزة فى الموانئ.. وتوفر للمستوردين عائدات دولارية للحصول على الواردات

- مستثمرون: تشجيع الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والابتعاد عن «الأموال الساخنة»

- برلمانيون: الدولة حريصة على تحقيق العدالة بين شركات القطاعين «العام والخاص»

- «سالم»: تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات إحدى ركائز جذب الاستثمارات

- رئيس هيئة الاستثمار الأسبق: الدولة قرّرت التخارج لتمكين القطاع الخاص من خلال صفقات مباشرة

- المنافسة العادلة تُحفّز المستثمر.. والسيطرة على السوق الموازية تتطلب توفير حصيلة كافية من الدولار وتحقيقها يحتاج إلى صفقات كبيرة ومتعدّدة

الصفحة السادسة

- محمد عبدالحافظ يكتب: مصر شوكة فى حلق إسرائيل

- فريدة الشوباشى تكتب: الكذب سلاح الفاشل

- بلال الدوى: حينما ترى «CNN» بعين «موشى ديان» فإننا نقول لها (STOP)

- أحمد رفعت: عجائب وغرائب الـ«سى إن إن»

- د. خديجة حمودة: متى سنعود؟

- شيماء البردينى تكتب: مصر التى تنقذ «نتنياهو»

الصفحة السابعة

- لاعبون خارج الصورة.. 3 بدائل لـ«معلول».. و«الدكة» تطارد «توفيق» فى لقاء الأهلى والترجى

- «دورى Nile».. الزمالك يواجه فيوتشر بمعنويات مرتفعة و«حمدى» يسافر إلى ألمانيا لـ«جراحة الصليبى»

- «الحارس الأول».. حسام حسن يتمسك بضم «الشناوى» ومناقشات حول مصير «شحاتة»

- ميركاتو ساخن جداً.. صفقات من العيار الثقيل تنتظر ريال مدريد والإعلان عن «مبابى» بعد نهائى دورى الأبطال.. وجدل فى برشلونة بسبب «تشافى»

الصفحة الثامنة

- مصطفى عمار يكتب: حكايات عن زمن الفوضى والحرب والكذب!

- رحلات فى عيد الأضحى للمتعة والتطوع.. «أووو أفريكانو»

- «يوم فى الغيط».. «زياد» يوثق حصاد القمح بـ «كفر الشيخ» فى ساعة.. «خير بلدنا»