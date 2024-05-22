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«القاهرة الإخبارية»: قطر تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير المشككة في الوساطة بشأن غزة

كتب:

أحمد العانوسي
08:51 م | الأربعاء 22 مايو 2024
متحدث الخارجية القطرية

متحدث الخارجية القطرية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، إن قطر تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية المشككة في الوساطة بشأن غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أكد أنه يجب أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، لافتًا إلى أن جهود وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع: «جهود وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة من أجل تبادل المحتجزين ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة».

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