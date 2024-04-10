موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2024.. وأماكن تأديتها بالدوحة

ساعات قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، الذي يستقبله الملايين بالصلاة والدعاء، لذلك يهتم كثيرون، بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2024 وأماكن وساحات صلاة العيد في الدوحة، وذلك حتى يمكنهم أدائها ثم الاحتفال مع الأهل والأصدقاء وتبادل التهاني.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» لقرائها في دول الشرق الأوسط، موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2024 وأماكن وساحات الصلاة في الدوحة، وفق المعلن من وزارة الأوقاف القطرية.

موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2024

وكشفت وزارة الأوقاف القطرية، أنّ موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2024 بالعاصمة الدوحة، يكون بعد شروق الشمس بقيد رمح، وهو ما يعني مقدار ما بين 15 إلى 20 دقيقة، وبهذا يكون موعد صلاة عيد الفطر في الدوحة في تمام الساعة 5:39 صباحًا.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر الدوحة

وحددت وزارة الأوقاف، بعض المساجد الكبرى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2024، في الدوحة وهي كالآتي:

مسجد صالح السالم.

مسجد مبارك الكبير.

مسجد الأحمدي.

مسجد الفحيحيل.

وأعلنت الحكومة القطرية، أنّ إجازة عيد الفطر المبارك تستمر لمدة 8 أيام كاملة، للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص والبنوك، تبدأ من يوم الاثنين 9 أبريل، على أنّ يعود الموظفون للعمل يوم الثلاثاء 16 أبريل.