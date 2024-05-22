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«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة

كتب:

يارا أشرف
08:31 م | الأربعاء 22 مايو 2024
أحداث غزة - صورة أرشيفية

أحداث غزة - صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بدوي صفارات الإنذار في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة.

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