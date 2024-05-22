«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة كتب: يارا أشرف 08:31 م | الأربعاء 22 مايو 2024 أحداث غزة - صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بدوي صفارات الإنذار في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فصائل عراقية تعلن ضرب هدف إسرائيلي في إيلات باستخدام الطيران المسير مسلحون عراقيون: استهدفنا ميناء إيلات جنوب إسرائيل بطائرتين مسيرتين «القاهرة الإخبارية»: المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف هدفا حيويا في إيلات «القاهرة الإخبارية»: إعلام إسرائيلي يزعم سماع دوي انفجارات ضخمة في إيلات إيلات صفارات الإنذار طائرة مسيرة القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف