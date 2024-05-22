رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للمحتجزين

كتب:

أحمد العانوسي
08:40 م | الأربعاء 22 مايو 2024
مظاهرات تل أبيب

مظاهرات تل أبيب

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، حدوث مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

اقرأ المزيد:

جيهان مديح: إسرائيل اعتادت نشر الأكاذيب.. وتحاول تشويه دور مصر

محمود مسلم: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل

حزب الجيل: دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية أبلغ رد على أكاذيب إسرائيل

مصدر رفيع المستوى: نوايا ومخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا 
بقلم أحمد العانوسي