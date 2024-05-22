مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للمحتجزين كتب: أحمد العانوسي 08:40 م | الأربعاء 22 مايو 2024 مظاهرات تل أبيب نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، حدوث مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيهان مديح: إسرائيل اعتادت نشر الأكاذيب.. وتحاول تشويه دور مصر محمود مسلم: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل حزب الجيل: دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية أبلغ رد على أكاذيب إسرائيل مصدر رفيع المستوى: نوايا ومخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا إسرائيل تل أبيب الاحتلال تبادل المحتجزين بقلم أحمد العانوسي