مفاجأة في تفسير الأحلام بالذكاء الاصطناعي.. ماذا قال؟

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام قد يغزو العالم، خاصة بعدما أصبح يعطي إجابات لكل ما يطلبه مستخدميه، ومن ضمنها تفسير الأحلام، فهل سينجح في هذه التجربة؟

تجربة شات جي بي تي

رؤية الشخص المتوفى في المنام، من أكثر الأحلام شيوعًا، وتشغل بال الكثير من الأشخاص، وعند الطلب من شات جي بي تي تفسير هذا الحلم أدلى بهذه الإجابة:

الشعور بالذنب أو الإحباط: قد يرمز طلب الميت للأموال في الحلم إلى شعور الشخص بالذنب أو الإحباط بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات الميت أو تقديم المساعدة.

التواصل مع العالم الروحي: في بعض الثقافات، يعتقد البعض أن حلم رؤية الميت يطلب الأموال قد يكون محاولة من العالم الروحي للتواصل مع الأحياء وطلب المساعدة أو الدعم.

القلق بشأن الأمور المالية: قد يعكس هذا الحلم القلق النفسي للشخص بشأن الأمور المالية والحاجة إلى الدعم المالي أو الخوف من فقدان الثروة.

التذكير بالتبرع والعطاء: قد يكون الحلم تذكيرًا للشخص بأهمية العطاء والتبرع بالمال للأشخاص المحتاجين أو للأعمال الخيرية كوسيلة لمساعدة الآخرين.

الخوف من فقدان الأحباء: قد يعكس هذا الحلم الخوف من فقدان الأحباء وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم، سواء كانوا أحياء أو ميتين.

تجربة «Gemini»

حاجة الميت للدعاء والصدقة من الرائي: وهو التفسير الأكثر شيوعًا، حيث يُعتقد أن الميت في هذا الحلم يطلب من الرائي أن يدعو له ويخرج الصدقة باسمه.

تقصير الرائي في حق الميت: قد يكون هذا الحلم بمثابة تنبيه من الميت للرائي بضرورة الاهتمام به بعد وفاته، مثل زيارة قبره أو قراءة القرآن الكريم له أو إخراج الصدقة باسمه.

ديون في ذمة الميت: قد يدل الحلم على وجود ديون لم يسددها الميت في حياته، ويجب على الرائي أن يسعى لسدادها عنه.

اختلاف الإجابات

بعد الإجابة التي قدمها شات جي بي تي و«Gemini» ، سنجد اختلاف في كلا الإجابتين، حيث جاء تفسير«Gemini» ، بالاهتمام بطلب المتوفى وشرح احتياجاته، بينما شات «جي بي تي»، فسره من زاوية الاهتمام بصاحب الحلم.

وأكدت نرمين عبد الفتاح خبيرة التكنولوجيا لـ«الوطن»، بعدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في هذه الأمور، لأنه مبرمج بطريقة معينة، تتيح له الإجابة من المعلومات التي تتوفر له.