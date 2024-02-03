إيطاليا تتهم «شات جي بي تي» بانتهاك قوانين الخصوصية.. خبير يكشف السبب

علق المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات على اتهام إيطاليا لـ«شات جي بي تي» بانتهاك قوانين الخصوصية، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي يتم توجيه هذا الاتهام لهذا البرنامج، قائلا: «يجب أن نضع في الاعتبار أن هذا البرنامج يعتبر جديدا، فالعالم مازال يطور في هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، من الوارد حدوث ثغرات بالبرنامج، وهذه الثغرات تتمثل في دخول الشخص على التطبيق وظهور بيانات بعض المستخدمين الآخرين».

كوريا الجنوبية حظرت برنامج «شات جي بي تي» لاستغلال معلومات حوالي 800 مستخدم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أن في العام السابق حظرت كوريا الجنوبية برنامج «شات جي بي تي» لاستغلال معلومات حوالي 800 مستخدم كوري جنوبي، ووقف البرنامج لفترة حتى استطاعت الشركة المصنعة معالجة هذه السقطات في البرنامج، شارحا أن الثغرات بالبرنامج ليست كبيرة الخطورة لأنها تظهر للمستخدمين، وهم لا يستفيدون من الثغرات بشكل كبير، ومع ذلك يجب الحذر والاحتياط وعدم وضع بيانات شخصية خلال استخدامه وعدم إعطاء البرنامج أي معلومات شخصية يطلبها، وهذا الأمر ينطبق على برامج السوشيال ميديا.

يوجد العديد من التدابير التي يجب أن تتخذ على مستوى المستخدم العادي

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه يجب على المستخدم العادي اتخاذ بعض التدابير خلال تعامله مع برامج الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا، مثل عدم الإفصاح عن معلومات شخصية قدر الإمكان على الرغم من أن هذه المعلومات تسخدم لأغراض تجارية أكثر من أي أغراض أخرى.