سعود الشحومي لكل المشككين في دور مصر بالقضية الفلسطينية: «اذكروا فضائل الناس»

تحدث المحامي الكويتي سعود الشحومي، عن تقرير cnn المتعلق بالتشكيك في دور مصر بالوساطة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قائلا إن حماس دعت اللواء أحمد عبدالخالق، أحد نواب رئيس المخابرات المصرية والمعني بإقرار اتفاقية بين الطرفين المتصارعين في غزة، في إحدى المرات لحضور احتفالية في غزة، ورددت اسمه وظلوا يصفقون له، ولكن الآن خرج أحد أتباع قناة الجزيرة أحمد منصور ليشكك في دور مصر وقيادتها في ملف فلسطين، كما يدعي رغبتها في إسقاط هذا الاتفاق.

فضل مصر في القضية الفلسطينية

وأضاف «الشحومي»، خلال فيديو عبر صفحته على موقع «إكس»: «أنتم عندكم أمراض نفسية، وخلل في عقولكم، ولولا مصر وقيادتها وجيشها وتدخلها الدبلوماسي والسياسي والاستخباراتي، ما كانت إسرائيل انسحبت من قطاع غزة منذ 2005، ولا كان لحماس وجود في الأساس، ولا كان لقادة حماس خروج من سجون إسرائيل».

دور مصر الفعال في ملف فلسطين

وتابع: «في الحقيقة، يتم الثناء على الجانب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمخابرات المصرية والجيش المصري حول دورها الفعال في ملف القضية الفلسطينية، كما يريدون مهاجمة الدبلوماسية السعودية التي بذلت جهودا ضخمة في الأيام والأشهر الماضية والتي نتج عنها اليوم اعتراف كلا من النرويج وأيرلندا وإسبانيا وكثير من الدول بدولة فلسطين».

ووجَّه الشحومي رسالة لكل المهاجمين والمشككين في الجهود المصرية المبذولة في حق الشعب الفلسطيني: «اذكروا فضائل الناس وكرمهم ودور كل من مصر والسعودية وجهودهما في اعتراف دول كثيرة بالدولة الفلسطينية»، مشيرا إلى أن دولا كبيرة عربية تحركت في ملف غزة بسبب دور مصر الفعال تجاه القضية.

وأكمل: «من المعيب مهاجمة اللواء أحمد عبدالخالق ذو يدين نظيفتين ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل والقيادة السياسية المصرية بالمجمل، يعني أنت لا عاجبكم جيش ولا قيادة ومخابرات ولا دبلوماسية سواء مصرية أو سعودية، أنتم مين عاجبكم! أنتم ليس لكم فائدة، والهدف هو الحفاظ على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المغلوب على أمره بسببكم أنتم يا جبناء».